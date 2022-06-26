مواجهات مثيرة في كأس العرب للشباب.. تعرف على مجموعة العراق

فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات الإمارات والأردن واليمن، وجاءت الجزائر مع لبنان وليبيا في المجموعة الثالثة، بينما تلعب مصر وعمان والصومال في المجموعة الرابعة.

وأوقعت القرعة منتخب تونس بالمجموعة الخامسة إلى جانب البحرين وجيبوتي، فيما سيواجه المغرب منتخبي فلسطين والسودان بالمجموعة السادسة.



ودخل المنتخب العراقي معسكرا تدريبيا بالعاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من 30 لاعبا محليا، إلى جانب استدعاء 4 محترفين وهم بلند ازاد (غرافشاب الهولندي)، يوسف الإمام (مالمو السويدي)، شربل شمعون (أوين ويسترن يونايتد الاسترالي)، إلاي علي (جوتنبرج السويدي).

وخاض المنتخب العراقي مباراة تجريبية أمام الطلبة انتهت بالتعادل (1-1)، ومن المؤمل أن يجري عدة مباريات تجريبية مع الأندية المحلية قبل التوجه إلى السعودية.



يذكر أن النسخة الماضية من البطولة أقيمت في مصر، ونال لقبها المنتخب السعودي، بعد تغلبه على شقيقه الجزائري في المباراة النهائية.