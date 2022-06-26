ما هي تفاصيل مسابقة التربية والتعليم في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد للعام المالي والدراسي 2022-2023، اليوم الأحد.



يتم التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم وإجراؤها إلكترونيا دون تدخل بشري لضمان الشفافية والعدالة، وتسهيلًا على المتقدمين لشغل الوظائف التي سيتم الإعلان عنها بمختلف التخصصات والمحافظات.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شهر يناير/كانون الثاني الماضى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات.

وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وسد العجز في أعداد المعلمين بعدد من التخصصات وعلى مستوى بعض الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية.

وتتضمن الشروط المطلوبة للتعيين، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي، كما يشترط في المتقدمين من غير خريجي كليات التربية ضرورة الحصول على الدبلومة التربوية، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب استخراج شهادة ميلاد مميكنة، وفيش وتشبيه موجه إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ حديث، على أن يكون المتقدم حاصلا على دورات في التحول الرقمي.

طريقة التقديم

يضغط المتقدم على رابط التقديم، وبعدها يتم الضغط على أيقونة الوظائف والتي ستظهر جميع إعلانات الوظائف المتوفرة في هذا التوقيت.

ويختار المتقدم وظائف وزارة التربية والتعليم، وتحديد المادة والمحافظة المطلوب التعيين عليها، ويقوم بإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة والتي تشمل (العمر، المؤهل، التقدير، والشهادات الدالة على ذلك والموقف من الخدمة العامة، وسابقة الخبرات)، وأخيرًا يضغط المتقدم على إتمام التسجيل.

من المقرر أن يتم الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم الأحد، ويعقبه فحص الطلبات إلكترونيا، واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الأساسية من حيث السن والمؤهل والتقدير والتخصص.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أشارت إلى أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية.

وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.