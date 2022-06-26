شارل ميشال: سعى لاستهداف التمويل الروسي للحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن ينضم الاتحاد الأوروبي لخطط حظر استيراد الذهب الروسي، حيث صرح رئيس مجلس التكتل شارل ميشيل اليوم الأحد، بأنه واثق من إمكانية استهداف قطاع الذهب الروسي، على نحو يمكن من خلاله تجنب الوقوع ضحية للآثار السلبية التي ستنتج عن ذلك.



وقال ميشيل خلال قمة مجموعة السبع "جي7" التي بدأت اليوم بقصر إلماو في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "نسعى لاستهداف التمويل الروسي للحرب".

ووفقاً لتصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم، تعتزم دول مجموعة السبع إعلان حظر استيراد الذهب الروسي خلال القمة، وبذلك يمكن حرمان روسيا من عشرات المليارات من عائدات هذه السلعة التصديرية.

وقال ميشيل في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الغرب حتى الآن ضد روسيا على خلفية حربها العدوانية ضد أوكرانيا: "من المهم أن ننفذ ما قررناه".

وفيما يتعلق بالذهب، أوضح رئيس المجلس الأوروبي أن هناك استعدادا لفحص الخطط الخاصة بذلك بالتفصيل، لافتاً إلى أنه يعتزم المضي قدماً في القيام بتنسيق حول هذا الأمر بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان بايدن قد على تويتر اليوم: "الولايات المتحدة الأمريكية فرضت تكاليف غير مسبوقة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحرمانه من الدخل الذي يحتاجه لتمويل حربه ضد أوكرانيا".

وصرح مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع صحافيين في وقت سابق صباح اليوم الأحد، بأن دول مجموعة السبع سوف تعلن رسمياً وقف الاستيراد يوم الثلاثاء القادم، أي في آخر أيام القمة التي تنعقد في قصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "بذلك سيتم عزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي"، وأوضح أن الذهب يعد بالنسبة لروسيا ثاني أهم سلعة تصديرية بعد الطاقة.

ومن جانبها أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد في بيان أنه لن يتم السماح مستقبلا باستيراد مزيد من الذهب الروسي إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان بفضل عقوبات جديدة من المقرر البت فيها خلال قمة مجموعة السبع.

يذكر أن روسيا صدرّت ذهبا العام الماضي بقيمة 12.6 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 14.6 مليار يورو.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يجب "تجويع" نظام الحكم الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب البيان.