عاجل.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى البحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة.



وكان وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، في استقبال الوزير بن فرحان بمطار البحرين الدولي، وفق وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى البحرين تأتي لعقد الاجتماع التشاوري الأول في إطار لجنة التنسيق السياسي بين البلدين.