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عاجل.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى البحرين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة.

 

وكان وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، في استقبال الوزير بن فرحان بمطار البحرين الدولي، وفق وكالة أنباء (واس).

 

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى البحرين تأتي لعقد الاجتماع التشاوري الأول في إطار لجنة التنسيق السياسي بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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