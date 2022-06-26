الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "إن تفشي جدري القردة يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية".



واضاف تيدروس بعد الاطلاع على تقرير الخبراء "ان لجنة الطوارئ عبّرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته، وان أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات".

واشار تيدروس أدهانوم الى ان التقرير خلص إلى أن الوضع في الوقت الراهن لا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، لكنه شدد على أن اجتماع اللجنة بحد ذاته يعكس تزايد المخاوف بشأن التفشي العالمي لجدري القردة.

وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه، والمرض عموما متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ أيار/مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على اراضيها.