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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

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اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

 

واوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان لها، بإن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية عنصرية في باحاته واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

 

وأشارت إلى أن المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى تصدوا لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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