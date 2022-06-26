الرئيس السيسي يشيد بدور الإمارات في مواجهة تحديات الأمة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

مباحثات مصرية إماراتية عقدت في العاصمة القاهرة اليوم الأحد، استعرض خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا المشتركة بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالقاهرة، للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الرئيس السيسي رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى مصر، مؤكدًا "خصوصية" العلاقات المصرية - الإماراتية الممتدة عبر عقود، منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين.

وثمن الرئيس المصري مواقف دولة الإمارات الداعمة للقاهرة في العديد من المحطات التاريخية، مؤكدًا أهمية وحيوية دور البلد الخليجي وقيادته في مواجهة التحديات، التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، نقل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للرئيس السيسي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مثمنًا دور مصر المحوري بالمنطقة "باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي"

وفيما أشاد بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، "في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات"، بحسب البيان.

من جانبه، قال متحدث الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات بمصر، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة، مشيرًا إلى أنه استعرض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.