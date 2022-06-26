شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد "نائب التنسيقية": دعم المنظومة الرياضية يقضى على"التنافسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرياضة أساسها التنافسية، ودعم الكيانات الرياضية غير القادرة على المنافسة وتغطية نفقاتها من تكلفة الكهرباء والمياة والغاز مما يضر بالعملية الرياضية كلها.

وأضاف "فريد"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017: "جوهر الرياضة هو المنافسة وما يتعلق بسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز هو أضرار بالمنافسة من أموال دافعى الضرائب ولا يجوز (تحميل ) دافع الضرائب (أعباء) دعم كيانات رياضية لا ينتمي إليها، خاصة أن بعض الكيانات الرياضية تصل ميزانياتها لعشرات أو مئات الملايين".

وأشار "نائب التنسيقية"، أن الأمر الثالث يتعلق بأنه لايجوز أن أحمل دافع الضرائب فى قرية فى الدلتا دعم كيان رياضى موجود فى أقصى الصعيد، وعلى هذا الأساس نرى أن هذا الدعم يضر بالرياضة وبأموال دافعى الضرائب ونطالب بإلغائه".