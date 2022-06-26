شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يلزم الدولة بتوفير المساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على المادة 29 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تلزم الدولة بتوفير المساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية.

ونصت المادة على :" لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في هذا الشأن.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها".