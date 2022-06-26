شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صناعة النواب" يتفقد المدينة الصناعية بالغردقة لدعم المشروعات الصغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

وتفقد الوفد خلال الجولة الميدانية، مصانع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات والورش الخشبية والزيوت والورقيات فى حرص لتفقد كافة الأنشطة الصناعية لإيجاد حلول للتحديات ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل .

وتبلورت مشاكل المصنعين بالمدينة الصناعية فى التمويل والتسويق، حيث طالب أصحاب الصناعات تسويق منتجاتهم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصناعة الوطنية.

وكان وفد اللجنة التقى أمس، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة البحر الأحمر الآن، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وشحاته أبوزيد أمين سر اللجن’، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.