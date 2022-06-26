شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقر حظر المنشطات والمكملات على الرياضيين بقانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات، ونصت المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ على: "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.

كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ورفض مجلس الشيوخ مقترح النائبة صلاح أبو الخير الذي طالب بإضافة عبارة "والأدوية" إلا أن ممثل الحكومة رد على هذا المقترح بقوله: "أي أدوية يحصل عليها اللاعب تكون من طبيب بعثة رياضية".