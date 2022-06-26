شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"الأعلى للإعلام": سنعمل على وضع الضوابط الأخلاقية للمنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المنصات التليفزيونية مدفوعة الأجر لا تستطيع أن تعمل فى مصر إلا بعد الحصول على بعض الموافقات، من بينها موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف محمود فوزى خلال الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن المجلس يريد أن يحقق التوازن الدقيق بين الاستثمار والأعمال التجارية والمحافظة على الثقافة.

وتابع:" لدينا منصات مدفوعة الأجر تليفزيونية مرخصة فى مصر، الحفلة الأخيرة التى نظمها المجلس لتسليم تراخيص المواقع، والقنوات شهدت منح الترخيص الأول لمنصة watch it، وسيعمل المجلس الأعلى للإعلام على وضع الضوابط الأخلاقية للمنصات".