شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صناعة النواب" يزور المنطقة الصناعية بالغردقة للاستماع للمشاكل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، جولاته في ثاني أيام زيارته الميدانيه التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويبحث وفد اللجنه اليوم، في لقاء مفتوح مع عدد من المستثمرين والصناع، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه.

ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.

وكان وفد اللجنة التقى أمس، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاته أبوزيد أمين سر اللجنه، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.