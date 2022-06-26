شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية حول مكافحة انتشار مشاهد تنتهك حرمة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بمقر المجلس بماسبيرو.

تناقش الجلسة سبل التعامل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن وتؤثر على ترابط المجتمع، وتهدد القيم الدينية والانسانية وتروج للإباحية والمثلية، كما تناقش الجلسة آليات الحد من انتشار هذه الظاهرة، للخروج بتوصيات محددة واجبة التنفيذ.