شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: وضع ضوابط لنشر أخبار الجريمة أمر فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم جلسة حوارية مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، لمناقشة سبل التعامل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن وتؤثر على ترابط المجتمع، وتهدد القيم الدينية والانسانية.

وقال أكرم القصاص خلال كلمة له فى الجلسة، إن وسائل الإعلام المصرية المختلفة لديها من المعايير المهنية ومواثيق الشرف التى يمكنها من محاسبة نفسها ومراجعة الغير، مضيفا أن وضع ضوابط لنشر أخبار الجريمة أمر فى غاية الأهمية.

وتابع :"المجتمع اتسع و تنوع ولم يعد هذا المجتمع الذى يحن للأجواء الطفولية، الجريمة نسبة عادية من نسب المجتمع، السوشيال ميديا بميزاتها وعيوبها أصبحت واقع، وتنوع المجتمع مهم ننظر إليه ونواجهه".

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، جلسة حوارية مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بمقر المجلس بماسبيرو.

تناقش الجلسة سبل التعامل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن وتؤثر على ترابط المجتمع، وتهدد القيم الدينية والانسانية وتروج للإباحية والمثلية، كما تناقش الجلسة آليات الحد من انتشار هذه الظاهرة، للخروج بتوصيات محددة واجبة التنفيذ.