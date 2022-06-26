شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بنك الثقافة الإسلامية واستغلال أسوار المدارس على مائدة "تعليم الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور يوسف عامر، بشأن"إنشاء بنك الثقافة الإسلامية"، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تنظر، الإثنين، اقتراح مقدم من النائب محمد عزمي بشأن الاستغلال الأمثل للأسوار المدرسية، ومقترحين من النائب أحمد فوزي بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي داخل قرية بني حميل – مركز البلينا، وإنشاء أيضا مدرسة فكرية داخل المركز .

وتطرح لجنة الشباب والرياضة، الأحد على مائدتها، الاقتراح المقدم من النائب محمد عطا هلال إسماعيل بشأن "إنشاء استاد دولي عالمي بمحافظة الأقصر" والاقتراح المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن "بناء كوبري علوي واستكمال أسوار ومدرجات ملاعب مركز شباب مدينة القنايات بمحافظة الشرقية"، بحضور ممثلي حكومة.

كما تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، عن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كلا من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف .