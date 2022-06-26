شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قنبلة «ربع طن» من الحرب العالمية الثانية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبطلت الشرطة الألمانية، مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 250 كجم في مدينة ريجنسبورج، جنوبي البلاد.

وشارك في العملية 150 فردا من الشرطة وقوات الإطفاء وقوات الإنقاذ وسلطات المدينة، واضطر نحو 1200 شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نصف كيلومتر حول مكان وجود القنبلة، إلى إخلاء مساكنهم بضع ساعات.

إبطال مفعول القنبلة

وأثر إغلاق الدائرة المحيطة لمكان القنبلة على حركة السفن في نهر الدانوب وحركة الطيران والسيارات، وأشارت قوات الشرطة أن القنبلة موجودة حاليا على متن سيارة لنقلها قريبا إلى ميونخ، وهناك سيجري نشرها من أجل التخلص منها بطريقة احترافية.

وعثر على القنبلة بعد ظهر أمس السبت أثناء أعمال حفر تمهيدا لبناء في أرض خاصة، وكانت تقديرات خبراء فريق التخلص من المتفجرات أشارت إلى أنه لا يمكن نقل القنبلة قبل إبطال مفعولها.