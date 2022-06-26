شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز على روسيا كعقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال آندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن أحدث الضربات الصاروخية الروسية على كييف تؤكد أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا يجب أن تكون أكثر صرامة ويتعين أن تشمل حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال يرماك إن "قمة الدول السبع يجب أن تتصدى للقصف الروسي لكييف".

وذكر عبر تطبيق تيليجرام "يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة. فرض حظر على صادرات الذهب أمر جيد، لكننا في حاجة إلى فرض حظر على صادرات الغاز ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها".