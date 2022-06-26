شكرا لقرائتكم خبر عن مساع لخنق روسيا.. الدمار يعم شرق أوكرانيا بعد 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * المدفعية الروسية تصيب مبنى سكنيا في كييف

* أناس محاصرون تحت الأنقاض وعمليات الإنقاذ جارية

* أوكرانيا تخسر مدينة رئيسية لصالح قوات موالية لموسكو

* إندونيسيا تدعو إلى محادثات سلام لضمان أمن الغذاء العالمي

* بريطانيا تقول أوكرانيا يمكن أن تفوز وتخشى من اتفاق سلام "سيء"

قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، بعد يوم من سقوط مدينة رئيسية شرق البلاد في أيدي القوات الموالية لموسكو في انتكاسة كبيرة لأوكرانيا، وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في أوروبا لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ومع دخول أكبر معركة برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية شهرها الخامس، بدأ التحالف الغربي الذي يدعم كييف في إظهار علامات على الإجهاد والتعب.

أوكرانيا قد تنتصر

ودعت إندونيسيا الجانبين إلى التفاوض على سلام لضمان إمدادات الغذاء العالمية، وقالت بريطانيا أمس السبت إنها تعتقد بأن أوكرانيا قد تنتصر، لكنها تخشى أن تتعرض لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام "رديء".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام، إن المدفعية الروسية أصابت حي شيفتشينكيفسكي بوسط كييف صباح اليوم، ما أدى إلى تدمير جانب من مبنى سكني من 9 طوابق وتسبب في اندلاع حريق.

وأضاف كليتشكو "هناك أناس تحت الأنقاض"، والعديد من الأشخاص نُقلوا بالفعل إلى مستشفى، وتابع: "انتشلوا (رجال الإنقاذ) فتاة في السابعة من عمرها. إنها على قيد الحياة، وهم يحاولون الآن إنقاذ والدتها".

وقال قائد الشرطة الأوكرانية إيهور كليمينكو للتلفزيون الوطني إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في القصف.

مقاومة شرسة

وكانت الحياة تعود إلى طبيعتها في كييف، بعد أن أعاقت المقاومة الشرسة التقدم الروسي في المرحلة الأولى من الحرب، على الرغم من إطلاق صفارات الإنذار بانتظام في جميع أنحاء المدينة.

ولم تتعرض كييف لضربات كبيرة منذ يونيو الماضي.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، لكن أوكرانيا والغرب يتهمان القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في صراع، أودى بحياة الآلاف ودفع الملايين للفرار من أوكرانيا ودمر مدنا.

وسقطت مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق أوكرانيا في أيدي القوات الموالية لروسيا أمس السبت بعد انسحاب القوات الأوكرانية، قائلة إنه لم يعد هناك أي شيء للدفاع عنه في المدينة المدمرة بعد قتال عنيف على مدى شهور.

ويعد سقوط سيفيرودونيتسك هزيمة كبيرة لكييف بينما تسعى للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وهي هدف عسكري رئيسي للكرملين.

وتقول موسكو إن إقليمي لوجانسك ودونيتسك في دونباس، حيث دعمت انتفاضات منذ 2014، دولتان مستقلتان. وتطالب أوكرانيا بالتنازل عن كامل أراضي الإقليمين لإدارتين انفصاليتين.

قمة مجموعة السبع

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير واصفا إياه بأنه "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمن روسيا وتخليص أوكرانيا من القوميين الخطرين. وتقول كييف والغرب إن الغزو ليس سوى استيلاء على أراض من جانب بوتين.

وكان للحرب تأثير ضخم على الاقتصاد العالمي والأمن الأوروبي إذ رفعت أسعار الغاز والنفط والأغذية ودفعت الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، كما دفعت فنلندا والسويد إلى طلب عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه سيحث نظيريه الروسي والأوكراني على بدء حوار خلال مهمة سلام في الدولتين المتحاربتين، وإنه سيطلب من بوتين أن يأمر بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال ويدودو قبل سفره لحضور قمة مجموعة السبع التي ستبدأ اليوم الأحد في ألمانيا "لا بد من وقف الحرب، وهناك حاجة إلى إعادة إحياء سلاسل إمداد الغذاء العالمية".

أزمة جوع عالمية

وحذرت الأمم المتحدة من أن حربا طويلة في أوكرانيا، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للحبوب في العالم، تهدد بإشعال أزمة جوع عالمية.

وسعيا إلى المزيد من تضييق الخناق على روسيا، أعلنت دول مجموعة السبع حظر واردات الذهب الجديدة من روسيا، عندما بدأت قمتها في جبال الألب في بافاريا بألمانيا.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قبل اجتماع زعماء مجموعة السبع إن بريطانيا مستعدة لضمان قروض أخرى من البنك الدولي لأوكرانيا قيمتها 525 مليون دولار في وقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي يرفع إجمالي الدعم المالي هذا العام إلى 1.5 مليار دولار.

وقال جونسون في بيان أمس السبت "تستطيع أوكرانيا أن تنتصر وسوف تنتصر، لكنهم يحتاجون إلى مساندتنا من أجل أن يفعلوا ذلك. ليس الآن وقت التخلي عن أوكرانيا".

وسيعقد زعماء حلف شمال الأطلسي قمة في مدريد يومي 29 و30 يونيو حزيران.

الدمار يعم المنطقة

يغير سقوط سيفيرودونيتسك، التي كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص قبل الحرب، مسار المعركة في شرق أوكرانيا بعد أسابيع من القتال لم يسفر فيه تفوق قوة النيران الروسية سوى عن مكاسب بطيئة.

وستسعى القوات الروسية لمواصلة التقدم والسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة المقابلة، بينما تأمل أوكرانيا في أن يجعل الثمن الذي تكبدته موسكو للسيطرة على أنقاض المدينة الصغيرة القوات الروسية عرضة لهجوم مضاد.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور بأن تستعيد بلاده المدن التي خسرتها، بما فيها سيفيرودونيتسك. ولكنه قال "لا نعلم إلى متى ستستمر الحرب، وكم ضربة أخرى سنتلقاها، وكم خسارة، والجهود التي سنحتاجها قبل أن يلوح النصر في الأفق".

وذكر كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية لرويترز أن أوكرانيا تنفذ "إعادة تنظيم تكتيكي" من خلال سحب قواتها من سيفيرودونيتسك.

محو المدنية

وأضاف أن "القوات الروسية تستخدم أساليب تكتيكية ... استخدمتها في ماريوبول وهو محو المدينة من على وجه الأرض" وأشار إلى أنه "نظرا للوضع الحالي، فإن التمسك بالدفاع عن الأنقاض والحقول المفتوحة لم يعد ممكنا. لذا تغادر القوات الأوكرانية إلى أرض أعلى لتواصل عمليات الدفاع".

وذكرت وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة" تمكنت القوات الروسية من السيطرة بالكامل على سيفيرودونيتسك وبلدة بوريفسكي المجاورة.

وقال أوليكسي أريستوفيش أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني إن بعض القوات الخاصة الأوكرانية ما زالت في سيفيرودونيتسك توجه نيران المدفعية صوب القوات الروسية، لكنه لم يشر إلى أن هذه القوات تقوم بأي مقاومة تذكر.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ممثل للمقاتلين الانفصاليين المؤيدين لروسيا قوله إن القوات الروسية والقوات الموالية لها دخلت ليسيتشانسك عبر النهر ويقاتلون في المناطق الحضرية هناك.

الضربات الجوية

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن القوات الروسية استهدفت مصنع آزوت للكيماويات في سيفيرودونيتسك وقصفت أيضا قريتي بافلوجارد وسينتسكي.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن قصف مصنع آزوت بينما قال انفصاليون موالون لروسيا في المنطقة إن عمليات الإجلاء توقفت بسبب القصف الأوكراني.

وقال جايداي إن "الضربات الجوية انهالت على المدينة وأيضا منطقة بيلا جورا، يعم الدمار المنطقة، لا يمكنك التعرف على مدينة ليسيتشانسك".