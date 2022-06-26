شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة صينية تحذر من تصاعد مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مدينة داندونج الصينية، التي تقع على الحدود مع كوريا الشمالية، اليوم الأحد من استمرار خطورة فيروس كورونا، في الوقت الذي تخرج فيه تدريجيا من إجراءات الاغلاق.

وكانت المدينة قد سجلت سبع حالات بدون أعراض أمس السبت، وهو نصف إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البر الرئيسي الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول محلي القول إنه لا يوجد مصدر واضح لمعظم الحالات في موجة التفشي الجديدة، التي بدأت 24 مايو الماضي.

وأضاف المسؤول أن المدينة سوف تجري اختبارات كورونا لجميع السكان مرتين أسبوعيا.

يشار إلى أن العاصمة الصينية بكين سوف تستأنف الدراسة حضوريا لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ابتداء من الغد الاثنين.