26 يونيو , 2022
شرطة بلدة إيست لندن بجنوب إفريقيا.
عثر على جثث 17 شخصاً على الأقل معظمهم من الشباب في حانة ليلية في بلدة إيست لندن بجنوب إفريقيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية الأحد.
وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال ثيمبينكوسي كينانا لقناة «إي-إن سي إيه» التلفزيونية إنه «عثر على 17 شاباً امواتاً في حانة ليلية هنا في إيست لندن»، مشيراً إلى أن «ملابسات موتهم غير معروفة حالياً».
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 17 جثة على الأقل في ناد ليلي في جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.