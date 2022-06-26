بايدن: مجموعة السبع والحلف الأطلسي يجب «أن يبقيا معاً» ضد الحرب الروسية

الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن الغرب يجب أن يبقى موحّدًا في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن لشولتس خلال لقاء قبيل قمة لمجموعة السبع في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا «علينا أن نبقى معًا».

واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن «ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما».

وأضاف «لكنّنا لم نفعل ولن نفعل ذلك».