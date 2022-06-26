26 يونيو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن الغرب يجب أن يبقى موحّدًا في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال بايدن لشولتس خلال لقاء قبيل قمة لمجموعة السبع في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا «علينا أن نبقى معًا».
واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن «ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما».
وأضاف «لكنّنا لم نفعل ولن نفعل ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: مجموعة السبع والحلف الأطلسي يجب «أن يبقيا معاً» ضد الحرب الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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