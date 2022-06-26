تركيا: السويد وفنلندا لم تقدما ضمانات لأنقرة بشأن انضمامهما لـ 'الناتو'

وقال أوقطاي بحسب قناة "سي إن إن تورك"،: "نحن ننتظر إجراءات محددة من السويد وفنلندا، لكن لم يتم بعد اتخاذ خطوات ترضينا، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وعندما نصل إليها لن تكون هناك أسئلة".

واضاف: "بحسب بلدنا فإن الناتو هو مظلة أمنية، وبالتالي فإن جميع الدول المشمولة في الكتلة تتحمل التزامات لحماية الحدود المشتركة، ولا نريد أن تكون الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية داخل حدود الناتو، وهذا هو موقفنا".



وسبق للسلطات التركية أن صرحت مرارا وتكرارا بأنها لن تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تقدمان ضمانات مكتوبة لأنقرة ترفض دعم المنظمات الإرهابية.