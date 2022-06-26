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انت الان تتابع خبر علاوي يدعو لتدخل حكومي فوري إزاء 'خطر قاتل' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الأحد، الحكومة إلى التعامل الفوري والجدي مع ملف التصحر وشحة المياه.
وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "التصحر وشحة المياه يدقان ناقوس الخطر القاتل في العراق".
وأضاف، أنه "على الحكومة التعامل الفوري والجدي من خلال وضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة والدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع كردستان ومع تركيا وإيران كدول منبع وبحضور الامم المتحدة حول حصة العراق من المياه".
وأضاف، أنه "على الحكومة التعامل الفوري والجدي من خلال وضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة والدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع كردستان ومع تركيا وإيران كدول منبع وبحضور الامم المتحدة حول حصة العراق من المياه".