علاوي يدعو لتدخل حكومي فوري إزاء 'خطر قاتل'

وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "التصحر وشحة المياه يدقان ناقوس الخطر القاتل في العراق".

وأضاف، أنه "على الحكومة التعامل الفوري والجدي من خلال وضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة والدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع كردستان ومع تركيا وإيران كدول منبع وبحضور الامم المتحدة حول حصة العراق من المياه".

