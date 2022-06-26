انت الان تتابع خبر بعد استئناف أمبر هيرد الحكم.. قضية 'التشهير' تعود إلى الواجهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واجتمعت الفرق القانونية لهيرد وجوني ديب في قاعة محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا مع القاضي بيني أزكاريت، وبدلا من وضع اللمسات الأخيرة على تسوية بين الطرفين، سعت المحامية الرئيسية لـ هيرد، إيلين بريدهوفت إلى تحديد جدول إحاطة والمزيد من أجل الاستئناف المقترح لموكلتها.وأخبرت القاضية بيني أزكاريت في محكمة فيرجينا المحامية إيلين بريدهوفت أنها إذا أرادت استئناف الحكم الصادر من هيئة المحلفين المكونة من سبعة أشخاص، فسيتعين على المحامي تقديم طلبات إلى المحكمة، كما أبلغ أزكاريت الفريق القانوني لـ هيرد أن عليها تقديم كفالة بقيمة 8.35 مليون دولار مع 6 النسبة المئوية للفائدة السنوية على أي استئناف للمضي قدما رسميا.

وأوضحت إيلين بريدهوفت أن هيرد ستستأنف الحكم، ولا تستطيع دفع المال لديب، وأضافت أنها صاحبة حق ولن تستسلم أبدا.



وكانت هيئة المحلفين وجدت أن كلا من آمبر هيرد وديب مسؤولان عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.