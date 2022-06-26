الارشيف / اخبار العالم

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليوناً بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات ،حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف البيان، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا