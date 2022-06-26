انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليوناً بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات ،حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



واضاف البيان، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".