عباس يلتقي ملك الأردن.. قبل زيارة مرتقبة لبايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن توجه الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن زيارة عباس إلى عمان تأتي بناءً على دعوة من العاهل الأردني، على أن يبحثا "آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب الوكالة، يرافق عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر المقبل بأول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ تسلمه مهامه، تشمل إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية التي سيجتمع فيها مع قادة عرب.

وأعربت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء أمس عن أملها أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وفلسطين، في تهيئة الأجواء لخلق "أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل".