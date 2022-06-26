وزير الدفاع الروسي يتفقد وحدات عسكرية في أوكرانيا

26 يونيو , 2022
وزير الدفاع سيرغي شويغو (أ ف ب).
أوردت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد وحدات القوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان «استمع الجنرال سيرغي شويغو في مراكز قيادة الوحدات الروسية إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي وإجراءات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية».
ولم يعرف بعد الموعد الذي جرت فيه الزيارة.
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