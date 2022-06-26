ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني إلى 23 مهاجراً

25 يونيو , 2022 سياج جيب مليلة الإسباني (أ ف ب). قضى 23 مهاجراً من أصول إفريقية خلال محاولتهم الجمعة اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية مساء السبت. وأشار مصدر في السلطات المحلية في إقليم الناظور في تصريح لوكالة فرانس برس إلى «مصرع خمسة مهاجرين، ما يرفع الحصيلة إلى 23 قتيلاً»، موضحاً أن «18 مهاجراً وعنصراً في قوات الأمن لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية». وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 18 شخصاً.

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