جونسون: كلفة انتصار روسيا في أوكرانيا باهظة للغاية

26 يونيو , 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا بد لزعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمناً لدعم أوكرانيا، يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضاً إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير.
وفي حديثه في بداية قمة مجموعة السبع اليوم الأحد، قال جونسون إنه يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو.
وأضاف للصحفيين «من أجل حماية هذه الوحدة ومن أجل إنجاحها، يجب أن تُجري مناقشات صادقة حقاً بشأن تداعيات ما يجري والضغوط التي يشعر بها الأصدقاء والشركاء».
ومضى يقول «لكن ثمن التراجع وثمن السماح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالنجاح واقتطاع أجزاء كبيرة من أوكرانيا ومواصلة برنامجه للغزو سيكون أعلى بكثير. الجميع هنا يدرك ذلك».
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