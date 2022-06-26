الحشد يطيح بإرهابي شرق الانبار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – الانبار

ألقت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرق الانبار.



وقالت هيئة الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفوج الثاني باللواء 27 للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي وبعملية نوعية بالتنسيق مع الجيش تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (أ . م. ع) وفـق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع عمليات شرق الانبار".

واضاف البيان، انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم، أطاحت قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، بأحد عناصر داعش الارهابي في مدينة الموصل.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استخبارات قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع قوة من اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى بالحشد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة و استحصال الموافقات القضائية نجحت من القاء القبض على الإرهابي ( ب – ا – م ) الذي كان يعمل في صفوف عناصر داعش وشارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في الموصل"، لافتة الى انه "تم اتخاذ بحق المتهم الإجراءات القانونية وتم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".