انت الان تتابع خبر إحصائية رسمية بحالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت اكثر من ٢٢٥٠ حالة اختناق مختلفة الشدة".

وتابعت الوزارة، "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخرج اكثرهم متحسنين".



وتعرضت بغداد والمحافظات اليوم الأحد، إلى عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتوقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار بغداد الدولي.