بعد السعودية.. الكاظمي يصل إلى إيران - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، إلى طهران قادماً من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير وصل إلى طهران قادماً من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل أمس السبت، الى مدينة جدة السعودية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".

وبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس السبت، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي.

وأدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة.