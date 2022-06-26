انتقادات بسبب عدم احالة مسؤول إلى التقاعد رغم المخاطبات الرسمية! (وثيقة)

وتظهر وثيقة، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى وزارة الصناعة بشأن تمديد خدمة وكيلها يوسف محمد جاسم.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365، فإن "الوزارة لم تقم بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل يوسف محمد جاسم واحالته الى التقاعد يعد مخالفة لاحام قانون التقاعد الموحد".



ووفق الوثقة فإن "الطعن بقرار مؤسسة الشهداء امام القضاء لا يعد سندا لتعطيل نصوص قانونية نافذة وبخلاف ذلك تتحمل وزارتكم المسؤولية عن مخالفة احكام القانون".