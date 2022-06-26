كم يبلغ إصابات كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 543.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 543 مليوناً و329 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و328 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و 642 مليون جرعة.