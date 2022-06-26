شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بايدن: الغرب يجب أن يبقى موحداً ضد الحرب الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس الأحد، أن الغرب يجب أن يبقى موحّداً في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال بايدن لشولتس خلال لقاء قبيل قمة لمجموعة السبع في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا "علينا أن نبقى معاً".

واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن "ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما".

وأضاف "لكنّنا لم نفعل ولن نفعل ذلك".