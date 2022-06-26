شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يعلن إعداد كود لأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التى تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء.

وأضاف كرم جبر خلال الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أنه بخصوص المنصات التي تبث محتوى كنتفليكس وغيرها، فعندنا قوانين وأحكام لا بد من احترامها كما يتم مع الدول الأخرى، مناشدا جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض.

وتابع الكاتب الصحفى كرم جبر :"أعددنا كودا لأخلاقيات الإعلام الأمن للطفل".