شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "مشروعات النواب" ينطلق فى زيارة ميدانية إلى بورسعيد ودمياط والإسماعيلية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم وفد برلمانى من أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، فى زيارة ميدانية لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، تستغرق 4 أيام، لتفقد المناطق والمجمعات الصناعية بالمحافظات الثلاث، وعقد لقاءات مع المسئولين التنفيذيين والقيادات الشعبية.

ويلتقى وفد لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمحافظ بورسعيد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتهدف اللجنة إلى زيارة مجمع الـ(58 مصنع) - ومجمع الـ (54 مصنع) – ومصنع افينا للصناعات الكهربائية - وبيراميدز لتصنيع الإطارات – البورسعيدية للصناعات الغذائية، وزيارة المنطقة الصناعية - جنوب بورسعيد، ومصانع قرض جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب زيارة إلى مدينة بورفؤاد لزيارة مصانع توفيق الأوضاع.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى بمحافظ دمياط والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتنظيم زيارة ميدانية للمشروعات الحاصلة على رخصة توفيق أوضاع، ومدينة دمياط الجديدة، وزيارة مشروعات ممولة من جهاز تنمية المشروعات، وجمعية المستثمرين.

وتختتم اللجنة زيارتها، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بلقاء محافظ الإسماعيلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وزيارة المنطقة الصناعة بالبياضة، وزيارة المنطقة الاستثمارية، والمشروعات التى تم تقنين أوضاعها.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق حسانين، والنائبة غادة الضبع.