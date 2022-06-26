شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: ثورة 30 يونيو نقلت مصر من الفوضى إلى الإنجازات والجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس السيسي وقيادات الدولة وجميع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واصفا إياها بالثورة التي نقلت مصر من مرحلة الفوضي إلى مرحلة الاستقرار والانجازات، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار "مطر" إلى أن الدولة المصرية عاشت حالة من الفوضي العارمة طالت كل شبر فى مصر إزاء حكم الجماعة الإرهابية إلا أن 30 يونيو صححت المسار، وأتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية.

وتابع :" بالعودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولى الإخوان مقاليد السلطة، وما مثله ذلك من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها بتوجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة، وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته بإعلان دستورى معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى بتهديد عناصر جماعته المستمر للأقباط ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء، مضيفا :" تعرضت مصر إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها فى المقام الأول، عبر فرض الإخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف “أخونته” بالكامل ودفع الأقباط إلى الهجرة من مصر وتغيير تركيبة المجتمع المصرى وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.

ولفت إلى أنه حاول الإخوان تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية وكانت السلطة القضائية هدفهم الأول فقد حاصروا قضاة المحكمة وحاولوا إلغاء الأحكام النهائية التى نصت على حل مجلس الشعب واتجهوا إلى إصدار قرارات إدارية لتسكين كوادر جماعة الإخوان المسلمين فى المراكز القيادية لكل الوزارات والمصالح الحكومية، مؤكدا أنه لم يقبل المصريون تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة وتبين لطوائف الشعب المختلفة أن استمرار حكم جماعة الإخوان يمثل خطورة شديدة وأنه يسعى لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطنى فى مقابل مشروع وهمى لتأسيس الخلافة الإسلامية.

وقال :" لكن بعد مرور السنوات من اندلاع ثورة 30 يونيو تتعدد وتتنوع إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المجالات لدرجة أنه صعب حصرها، لكن للرئيس إنجاز لا يمكن نسيانه أو التغافل عنه، وهو إنقاذ مصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والحفاظ على هوية مصر ووحدة شعبها.

وأكد "مطر" أن إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تعتبر ثورة في البناء والتنمية على كافة المستويات، يدعمها شعب واعي يدرك قيمة الاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات، مع الرئيس السيسى" مشيرا إلي أن إنجازات الدولة المصرية كبيرة للغاية.