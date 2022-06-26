شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، في مصر، أولى جلسات محاكمة الطالب، محمد عادل، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة، نيرة أشرف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وسط ترقب جماهيري كبير ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبات.

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، ما يجعله القرار الأسرع في تاريخ القضاء المصري.

وكانت مدينة المنصورة المصرية شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.