تمهيداً لضمه.. نادٍ جديد يستفسر عن وضع رونالدو في الميركاتو

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا بأن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ، بسبب رغبة الدون في الرحيل عن اليونايتد هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رؤساء سبورتنج لشبونة استفسروا عن وضع رونالدو في الميركاتو، وإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.



وقال مصدر ل"ذا صن": "سبورتنج يعلم أن رونالدو يحب الفوز بالألقاب، وهذا يبدو بعيدا جدا عن يونايتد في الوقت الحالي، ووقت كريستيانو في الملاعب ينفد".

وأضاف: "أفضل طريقة لإنهاء مسيرة رونالدو ستكون العودة إلى الوطن واللعب في البرتغال.. إنه دوري قوي ويمنحه نمط حياة رائعا".

واختتم: "كبار المسؤولين في سبورتنج قدموا استفسارات عن الصفقة، وأبلغوا رونالدو بأنهم مهتمون بعودته إذا كان يرغب في مغادرة يونايتد".

