4 دول تقرر حظر واردات الذهب الروسي

قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ 7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ 7 في ألمانيا.

كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.