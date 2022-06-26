عروس ترقص مع مجسم لوالدتها المتوفاة بزفافها (فيديو)

ولم تجد العروس نتالي مولكاهي (27 عاما)، من هيرتفوردشاير بإنجلترا، طريقة لتذكر والدتها خلال حفل الزفاف، سوى جلب هذا المجسم.

ويظهر مقطع فيديو للحفل، العروس وهي تخطو على حلبة الرقص مع والدها كولين توماس (69 عاما)، في رقصة الأب وابنته مع مجسم الوالدة.

وحصد مقطع الفيديو المؤثر على TikTok انتشارا كبيرا، وقالت العروس إن وفاة أمها كانت أتعس يوم في الحياة، لكن إحدى الأخوات قررت جلب مجسم لها للمشاركة في الأحداث المستقبلية.

وأضافت مولكاهي: "أمي كانت تقف عادة في الزاوية المطلة على الجميع في منزل أختي، قررنا جميعا أن تكون في حفل الزفاف".