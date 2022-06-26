الصحة اللبنانية تكشف موجة جديدة لكورونا من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة اللبنانية، أن البلاد أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى والأسرع انتشارا في لبنان.



وقالت اللجنة في بيان السبت: "نحن أمام موجة جديدة لكورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارا، بحسب ما تشير أرقام الإصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم".

وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تلقي المواطنيين للقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن نسبة الملقحين في لبنان ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%، وفق اللجنة.

ونوهت الوزارة إلى أنه "يمكن أخذ اللقاح مجانا، وبغض النظر عن الجرعة (الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة) في أي من مراكز اللقاح الموزعة على جميع الأراضي اللبنانية، من دون موعد مسبق طيلة أيام الأسبوع".