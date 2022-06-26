اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات قسم أول المنصورة بمصر، برئاسة المستشار بهاء الدين مري، اليوم الأحد، محاكمة المتهم في قضية قتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة".



وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها "نيرة" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهم بشهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمَّال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الواقعة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعًا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.