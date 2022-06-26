وسائل إعلام تكشف أن بلدان مجموعة السبع تريد تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تبحث بلدان مجموعة السبع الكبرى خلال القمة المنعقدة في ألمانيا تحديد الأسعار بحدها الأقصى للنفط الروسي.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الألمانية: "نحن في الطريق الصحيح نحو التوصل إلى اتفاق (بشأن تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي)". وأضاف أنه تجري حاليا مناقشات "بناءة" للغاية بهذا الشأن.

وأعلنت السلطات الأمريكية، سابقا، أنها تعمل مع حلفائها على فرض قيود على أسعار النفط الروسي.

تعقد قمة مجموعة السبع برئاسة ألمانيا في الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري في قصر إيلماو في ألمانيا. وسيكون بين ضيوف القمة زعماء كل من السنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك في أعمالها عبر مؤتمر الفيديو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.