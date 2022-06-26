أمير قطر يعلّق على زيارته لمصر ولقاء الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، على زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب الأمير تميم بن حمد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف أمير دولة قطر: "كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

وأمس السبت، استقبل الرئيس السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الاتحادية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة للتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.