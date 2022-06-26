رئيس وزراء جمهورية العراق يغادر جدة

غادر دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم. وكان في وداع دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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