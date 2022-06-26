شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى ومصابون في انفجار جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة جاكوب آباد بإقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح قائد شرطة مدينة جاكوب آباد سمير نورتشنا، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على جانب أحد الطرق، وأدّى انفجارها إلى مصرع أحد المارة وإصابة ثمانية بجروح.

وأضاف أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن هدف التفجير كانت سيارة لقوات الأمن مرت من ذلك الطريق قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.