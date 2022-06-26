شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا: الإصابات تتجاوز 543.3 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 3ر543 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 543 مليونا و329 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و328 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و642 مليون جرعة.